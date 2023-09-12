Частные ТЭЦ заберут в госсобственность в случае невыполнения требований по модернизации

На заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрели результаты проверки деятельности ряда ТЭЦ республики. В частности, органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий.

Как сообщила пресс-служба правительства, в ходе проверки на некоторых ТЭЦ были выявлены системные недостатки и нарушения, а оборудование на каждой из них находится в критическом состоянии. В этой связи уполномоченным органам поручено провести работу с собственниками станций, чтобы они обеспечили капитальный ремонт и модернизацию. Премьер-министр Алихан Смаилов потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность.

Также на заседании комиссии обсудили вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны, имеющих соответствующую инфраструктуру. Государственные доли участия в этих компаниях ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости, а впоследствии это привело к монополизации рынка транспортировки газа и завышенным тарифам на услуги. Смаилов поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата этих активов в государственную собственность.