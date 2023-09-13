В Казахстане хотят запретить строить многоэтажные дома в районах без школ и детсадов

В Казахстане хотят запретить строить многоквартирные жилые дома, если рядом не развита социальная инфраструктура, нет школ и детских садов. Соответствующий законопроект разработали депутаты мажилиса и сейчас ждут заключение от правительства, сообщил в среду депутат Асхат Аймагамбетов.

«Количество трехсменных школ сильно не уменьшилось, в том числе потому, что в наших мегаполисах идет застройка там, где нет готовой социальной инфраструктуры. Там, где активная застройка так называемых человейников, учатся в три смены. Но дети не виноваты в том, что, когда выдавали разрешение таких многоэтажных жилых домов, акимат не учел такие очевидные вещи», - сказал Аймагамбетов.

В этой связи, сообщил он, депутаты подготовили законопроект, который сейчас находится на заключении правительства. Новые нормы, в случае принятия, будут запрещать строительство многоквартирных домов, если рядом нет соответствующей социальной инфраструктуры.

«Законопроектом мы запрещаем давать разрешение на строительство такого рода многоквартирных жилых домов, если там нет готовых школ, детских садов и социальной инфраструктуры. Второе: когда корректируют проект детальной планировки, как происходило, например, в Астане, необходимо корректировать, только если там эти вопросы полностью решены. Разрешение на строительство выдается, только если там школа в одну смену. Эту проблему надо учесть», - перечислил разработанные поправки депутат.

Он подчеркнул, что можно строить бесконечное количество школ, но проблема в том, что на определенных участках «нет даже пятна, чтобы построить школу». И сейчас местные власти «пытаются выйти из ситуации за счет пристроек, но это не решение, надо решать проблему системно».