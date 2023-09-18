Фонд Urban Forum Kazakhstan предлагает снизить скоростной режим в Алматы до 30-50 км/ч, это в том числе поможет уменьшить уровень загрязнения воздуха от автомобилей. Кроме того, в фонде предлагают изъять из закона нормы о «нештрафуемом пороге» в 10 км/ч и усилить контроль за выдачей водительских прав, а также предусмотреть лишение водительских прав для постоянных нарушителей ПДД.

«​Максимальная пропускная способность улицы достигается при скорости 30 км/ч. Одна из главных причин пробок – агрессивный стиль вождения. Движение потока при 30 км/ч более предсказуемое, без резких разгонов, торможений и перестроений»​, – говорится на сайте фонда.

Исследования и данные, утверждают в Urban Forum, подтверждают низкую смертность и травматизм на дорогах при столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 30 км/ч. Если наезд все же происходит, то водитель понесет ответственность, но наказание не будет слишком суровым.

«​Больше всего выбросов машины производят при разгоне и торможении. Ограничение скорости в 30 км/ч позволит уменьшить уровень загрязнения воздуха от автомобилей. При высокой скорости движения уровень шума на улице может достигать 70-80 дБ. Постоянное шумовое воздействие в таком диапазоне вредно для здоровья. Снижение скорости движения потока до 30 км/ч уменьшает эти риски»​, – считают эксперты.

Кроме того, снижение скоростного режима и спокойная обстановка на дорогах дадут стимул части автомобилистов пересесть на велосипед или самокат для коротких поездок, что сократит интенсивность трафика

Пока в Urban Forum Kazakhstan​ предлагают установить ограничение скорости в 50 км/ч на проспектах Аль-Фараби и Абая. Ограничение в 30 км/ч может начать действовать по улицам Шагабутдинова от ул. Толе би до ул. Макатаева, Досмухамедова от ул. Жамбыла до ул. Гоголя, Маргулана от ул. Саина до ул. Садвакасова, и по проспекту Улугбека от пр. Алтынсарина до ул. Саина. В районах школ, ЦОНов, ТРЦ и других соцучреждений и точек притяжения, в фонде предлагают установить зоны 20 км/ч.

Эксперты фонда считают, что из закона необходимо изъять из закона нормы о «​нештрафуемом пороге»​ в 10 км/ч и усилить контроль за выдачей водительских прав, а также предусмотреть лишение водительских прав для постоянных нарушителей ПДД​.

Необходимо также изменить стандарты проектирования и внести в них адаптированные меры Vision Zero с учетом лучшего мирового опыта, внедрять принципы Vision Zero, произвести демонтаж рекламных конструкций, блокирующих взаимный обзор водителей, пешеходов, велосипедистов и т.д., и увеличить количество камер видеофиксации нарушений скоростного режима.