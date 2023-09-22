Единую базу очередности в детсады запустят в Казахстане в октябре

На заседании комиссии по вопросам внедрения цифровизации рассмотрели процесс автоматизации очередей в детские сады. Как сообщила пресс-служба правительства единую базу очередности запустят в Казахстане в октябре.

«На заседании также обсуждены вопросы создания Единой базы учета очередности в дошкольные организации, разрабатываемой в рамках исполнения предвыборной программы Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Ее планируется запустить в пилотном режиме уже в октябре текущего года, а с января 2024 года начнется масштабирование по всей республике», - говорится в сообщении.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что полная оцифровка процесса постановки и движения очередей в детсады позволит обеспечить его прозрачность и исключить коррупционные риски.

Также на заседании рассмотрены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, перевода госуслуг в проактивный формат, цифровизации ключевых процессов госаппарата, автоматизации системы госконтроля и надзора субъектов бизнеса, что позволит исключить человеческий фактор при назначении проверок, а также ряд других.

Отметим, ранее министр просвещения Гани Бейсембаев заявлял, что единую базу учета очередности детей в дошкольные учреждения разработают и полноценно запустят до конца года.