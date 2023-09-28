У Казахстана нет опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге для СМИ после переговоров с руководством Германии, ответил на вопросы касательно отношений с Россией. В частности, он заявил, что у Казахстана нет опасений по поводу территориальных притязаний со стороны России.

«Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. Она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется», - сказал он.

Он также отметил, что Казахстан поддерживает «регулярные дружеские» контакты с РФ на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений, поскольку «есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи», а в 2013 году был подписан Договор о союзнических взаимоотношениях между Казахстаном и Россией.