В Казахстане планируют отменить ревакцинацию БЦЖ

Каждый год казахстанские первоклассники 6-7 лет проходили ревакцинацию БЦЖ после проведения проб Манту и АТР. В этом году образовательные учреждения получили письмо от Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, в котором говорилось о планируемой отмене ревакцинации детей против туберкулеза.

Причина отказа от ревакцинации БЦЖ – рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые каждая страна принимает исходя из эпидемиологической ситуации. Согласно данным, приведенным в документе-позиции ВОЗ по БЦЖ вакцинам, опубликованном в 2018 году, «исследования продемонстрировали минимальную пользу или её отсутствие от повторной вакцинации БЦЖ в отношении туберкулеза или лепры».

Интересный факт, что БЦЖ действительно обладает «неспецифическим влиянием» и помогает в защите от ряда других инфекционных заболеваний, таких как лепра (проказа — прим. V) и язва Бурули. При этом действие БЦЖ ограничено — она не гарантирует защиту от туберкулеза в течение всей жизни, как, например, прививка против полиомиелита. Причины такого ограниченного действия БЦЖ как и то, почему до сих пор используется вакцина, которой уже более 100 лет, мы подробно разбирали в рамках нашего спецпроекта «Прививка».

Отмена первой БЦЖ, которую казахстанские дети получают в роддоме, согласно Национальному календарю вакцинации пока не предвидится, так как Казахстан все еще относится к странам с высоким уровнем заболевания среди населения. Показатель заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч населения составил 36,5 в 2022 году. Тогда как, согласно рекомендациям ВОЗ, при показателе заболеваемости более 20 человек на 100 тысяч населения, необходима вакцинация новорожденных. Эта мера способна защитить младенцев от заражения (эффективность – 82%) и тяжелых форм туберкулеза, которые в раннем возрасте могут быть скоротечны и летальны.

Несмотря на то, что Казахстан все еще входит в список стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, в минздраве говорят о положительной динамике. Показатель заболеваемости туберкулезом снизился с 48,2 в 2018 году до 36,5 на 100 тыс. населения в 2022 году. В сентябре министр здравоохранения Ажар Гиният приняла участие в запуске Коалиции мировых лидеров по искоренению туберкулеза. По мнению Минздрава и Национального научного центра фтизиопульмонологии РК вступление Казахстана в Коалицию «даст возможность искоренить туберкулез как угрозу общественному здравоохранению» и создать в стране необходимые для этого условия. В их числе: пациенто-ориентированный подход; видео-сопровождаемое лечение; социальная поддержка больных туберкулезом; всеобщий доступ пациентов к новым быстрым молекулярно-генетическим методам выявления туберкулеза.

Возвращаясь к первоначальной новости об отмене ревакцинации БЦЖ в Казахстане – это действие еще требует закрепления в нормативно-правовых актах, связанных с профилактикой и лечением туберкулеза. Также готовятся изменения и дополнения в постановление Правительства РК №612 «0б утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам» и соответственно в Национальном календаре прививок.

Тем не менее, отмена ревакцинации БЦЖ не включает в себя отмену диагностики туберкулеза с помощью проб Манту и АТР у детей из групп риска. Проведение таких проб, как и ежегодное прохождение флюорографии помогает выявить туберкулез на ранних стадиях, от заражения которым в Казахстане никто не застрахован. В отношении пробы Манту у многих родителей возникает вопрос целесообразности, так как очень часто она дает ложноположительный результат, который в дальнейшем не подтверждается, а процесс доказывания того, что у ребенка нет туберкулеза, занимает много времени и сил. В Национальном научном центре фтизиопульмонологии РК в ответ на наш вопрос «Планируется ли в ближайшие годы изменить протокол по выявлению латентного туберкулеза у детей и заменить пробу Манту на другие альтернативы?» ответили следующее:

«В 2023 году ННЦФ РК при поддержке Европейского регионального бюро ВО3 было утверждено «Национальное руководство по систематическому скринингу на туберкулез и профилактическому лечению туберкулезной инфекции» N362 от 10 апреля 2023 года, где полностью описаны вопросы ранней диагностики туберкулезной инфекции и меры профилактики туберкулеза среди различных групп риска и возрастов.

На сегодняшний день с целью раннего выявления туберкулеза у детей из групп риска используется туберкулиновая проба Манту. При положительной реакции на пробу Манту в целях выявления показаний к профилактическому лечению и с целью дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями применятся проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР). Таким образом проба с АТР является дополнительным методом диагностики туберкулеза».

Подробно о туберкулиновых пробах Манту и АТР мы также писали в рамках нашего проекта «Прививка».