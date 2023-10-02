В правительстве на очередном заседании Совета по улучшению инвестиционного климата обсудили вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана. Как сообщает пресс-служба кабмина, AstraZeneca вложит в производство лекарственных средств в Казахстане $32 млн, GE Healthcare направит $60 млн в локализацию производства медтехники, также планируется заключить с Pfizer соглашение об инвестициях по локализации производства препаратов и прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что принимаемые правительством меры по созданию устойчивой модели развития сферы здравоохранения с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. Так, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка $540 млн. При этом за последние семь лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.

Глава кабмина также отметил, что правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки. Так, с Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн. Подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн и на различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.