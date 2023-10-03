Новым замом стал Габит Садырбеков
Токаев сменил заместителя генерального прокурора
фото Жанары Каримовой

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя генерального прокурора, сообщила пресс-служба Акорды.

Так, распоряжением президента Улан Байжанов освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан, на эту должность назначен Габит Садырбеков, ранее занимавший пост первого заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу.

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