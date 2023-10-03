Токаев сменил заместителя генерального прокурора

Новым замом стал Габит Садырбеков
Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о назначении нового заместителя генерального прокурора, сообщила пресс-служба Акорды.
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