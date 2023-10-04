Отставание от графика ремонтных работ на отдельных ТЭЦ не повлияет на начало отопительного сезона – Саткалиев

Отставание ремонтных работ на ТЭЦ в Риддере, Кентау, Караганде и Атырау критически не повлияет на начало отопительного сезона и граждане получат тепло по графику, заверил в среду в ходе пресс-конференции министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Мы наблюдаем небольшое отставание (ремонтных работ – В.) по Риддеру, Кентау, Караганде и Атырау, но в целом это критически не влияет на начало отопительного сезона. В связи с тем, что те котлы, которые надо включить для первоначального поддержания температуры, они будут готовы или уже готовы. В настоящее время проходят опрессовку», - заявил Саткалиев.

При этом, заверил министр, местные исполнительные органы провели «большую работу по подготовке объектов». Министерством энергетики практически утвержден график начала отопительного сезона в регионах, и «объем котельного оборудования, необходимый для начала отопительного сезона, поддержания тепловых параметров сети, будет обеспечен».

Ранее в Минэнерго сообщили, что на сегодняшний день отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. В городе Риддер Восточно-Казахстанской области из 24 социальных объектов подключены 23, или 96%. Жилым домам подано горячее водоснабжение. По городу Экибастуз Павлодарской области из 90 соцобъектов подключено 26, или 28,8%. В городе Астана из 240 соцобъектов подключено 86, или 35,8%.

Между тем 3 октября должны были начать подключение к отоплению в Алматинской области; 10 октября отопление будут включать в области Улытау, 15 октября – в Алматы, в области Абай, в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях. А с 20 октября отопительный сезон начнется в Шымкенте, с 25 октября – в Туркестанской области.