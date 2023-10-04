Единый рынок аудиторских услуг будет создан в ЕАЭС

В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза», который предусматривает создание единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС.

«Целью соглашения является формирование единого рынка аудиторских услуг союза, поставка и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий, без дополнительного учреждения в стране пребывания, взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений», - объяснил депутатам заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его информации, соглашение определяет единые требования к аудиторам, аудиторским организациям, возникновению и прекращению права на осуществление аудиторской деятельности, экзаменам, внешнему контролю качества и стандартам аудиторской деятельности. При этом некоторые особенности внутреннего регулирования аудиторской деятельности для Казахстана учтены в статье 32 соглашения и позволяют «не ущемлять права казахстанских аудиторов и аудиторских организаций».

На первом этапе вступления в силу соглашения в странах ЕАЭС должны будут заработать статьи, посвященные организационным вопросам создания единого рынка аудиторских услуг. А в целом единый рынок начнет функционировать с даты, которую определит Высший совет союза.