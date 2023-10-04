Единый рынок аудиторских услуг будет создан в ЕАЭС

Соответствующее соглашение ратифицировал мажилис
Тамара Вааль, Астана, Власть
В среду в ходе пленарного заседания мажилис принял закон «О ратификации Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза», который предусматривает создание единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС.
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