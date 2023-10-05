Казахстан и Китай готовятся подписать соглашение по развитию Транскаспийского транспортного маршрута

Концепцией развития транспортно-логистического потенциала Казахстана предусмотрено, что к 2030 году объемы транзита через территорию страны будут увеличены до 35 млн тонн. Сейчас ведется работа по развитию альтернативных транспортных коридоров, поскольку из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север-Юг.

Как напомнили в правительстве, в ноябре 2022 года Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция подписали дорожную карту по синхронному устранению узких мест и развитию маршрута Транскаспийского международного транспортного маршрута до 2027 года. Совместное развитие транспортных коридоров и транзитного потенциала также обсуждалось в ходе официального визита премьер-министра Казахстана в Грузию в июне. Алихан Смаилов тогда подчеркнул заинтересованность в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита.

Помимо этого, ведется работа по разработке комплексного плана развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.

Вместе с тем в прошлом году начато строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит увеличить пропускную способность участка до пяти раз и объем транзитных перевозок между КНР и Европой.

На стадии корректировки ПСД по проекту строительства обводной ж/д линии станции Алматы. За счет его реализации алматинский узел разгрузят на 40%, а время доставки грузов сократиться до 24 часов.

Планируется также строительство новой железнодорожной линии Дарбазам – Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном, чтобы разгрузить станцию Сарыагаш, соединить Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью, а также расширить транзитный потенциал и выход на Иран, Афганистан, Пакистан и Индию.

Для разгрузки приграничных ж/д станций «Достык» и «Алтынколь», а также увеличения пропускной способности между Казахстаном и Китаем планируется строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Кроме этого, на стадии подписания межправительственное соглашение с Китаем по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, в том числе, для контейнерных поездов из КНР в Европу. Документ предусматривает прогнозирование ежегодных объемов перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в обеспечении пропускной способности магистральных трубопроводов и портовой инфраструктуры.

В морском порту Актау создают контейнерный хаб мощностью до 300 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте. В порту Курык начато строительство многофункционального терминала. Кроме того, для развития Транскаспийских маршрутов запланировано создание отечественного судостроительного производства на Каспии. До 2030 года будет расширен паромный флот.

Кроме того, для обеспечения растущего объема грузопотока начато строительства казахстанского логистического центра в сухом порту г. Сиань, мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и торгово-логистического хаба в Алматинской области.

А в ряды Ассоциации ТМТМ в июне присоединился болгарский порт Бургас, до конца года планируется завершение процедур вступления австрийского перевозчика Rail Cargo, а также других грузооператоров из Германии, Литвы и Сингапура.

Что касается коридора Север – Юг,, для его развития ведется работа по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Совместно с российской, туркменской, иранской и индийской сторонами разработан проект документа и находится на стадии согласования. В правительстве отмечают, что его реализация к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.

А для снижения транспортных издержек и сокращения времени прохождения через границу будут модернизированы шесть основных пунктов пропуска на казахстанско-российской границе. В итоге в три раза повысится их пропускная способность, а время прохождения транзитного груза сократится в два раза.