Air Astana приостановила полеты в Израиль в связи с обострением ситуации в стране, сообщила авиакомпания в субботу. Не будет выполнен и ближайший рейс, который должен был состояться в воскресенье.

«В связи с нестабильной ситуацией в Израиле, авиакомпания Air Astana сообщает о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления», - говорится в сообщении авиакомпании.

Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения.

Утром в субботу боевики движения ХАМАС нанесли удары по Израилю ракетами, после чего вторглись на его территорию из Сектора Газа, который находится в израильской блокаде на протяжении последних 15 лет. Десятки израильских военных и гражданских лиц были убиты, сотни ранены, известно о многочисленных взятых в плен израильтянах.

Израиль в ответ на атаку назвал происходящее войной и атаковал объекты в Секторе Газа.