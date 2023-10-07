Рейс в Тель-Авив в воскресенье выполнен не будет
Air Astana приостановила полеты в Израиль в связи с обострением ситуации в стране, сообщила авиакомпания в субботу. Не будет выполнен и ближайший рейс, который должен был состояться в воскресенье.
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