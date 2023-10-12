Пострадавший от пыток во время январских событий Акылжан Кийсымбаев заявил об ухудшении состояния здоровья

В среду продолжился судебный процесс по делу «об организации массовых беспорядков, призывах к захвату власти и экстремизме», проходящем в Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы. Среди семерых обвиняемых - Акылжан Кийсымбаев, который также является пострадавшим от пыток во время январских событий. В ходе судебного заседания в среду он заявил, что его состояние здоровья ухудшается, а в следственном изоляторе ему не оказывают должного ухода.

«Здоровье тяжелое. Нога болит и гноится. Никто за ней в тюрьме не смотрит. Мне надо в больницу. Такого нет, сколько я писал заявлений. Да и чего-там, я когда и на свободе был, ходил в больницу, меня и там нормально не смотрели. Чего говорить о тюрьме», – говорит он.

Кийсымбаева обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 272 Уголовного кодекса), незаконном приобретении и ношении оружия (статья 287), пропаганде или публичных призывах к захвату и удержанию власти (статья 179) и участии в экстремистской группе (статья 182).

Помимо него, на скамье подсудимых находится еще шесть человек - Багдагуль Андреева, Конар Сагынкул, Ержан Торекулов, Айдос Илипбаев, Тенилик Нурланов и Олжас Кулжаханов. По версии обвинения, они создали экстремистскую группу с целью организовать массовые беспорядки с применением оружия, а после захватить власть в стране.

«Цирк это все. Все знают, что я со времен январских событий выступаю. Я борюсь за то, чтобы люди, которые нас пытали, были наказаны. Им нужно было посадить меня, чтобы я закрыл свой рот. Это понятное дело. Не понимаю одного: почему под раздачу попали все эти ребята, которые сидят рядом со мной?» – заявил Кийсымбаев.

Он также сообщил, что его дело по пыткам было закрыто. Однако он не подписывал никаких бумаг.

«Но мы будем снова поднимать это дело, я готов. Потому что все, кто меня пытали, все еще на свободе», – добавил он.

Все, кроме Илипбаева, отвергают обвинения. При этом Илипбаева обвиняют только по статье об организации массовых беспорядков. На одном из судебных процессов он ответил на вопрос одного из адвокатов о сути своей вины так: «Меня обвиняют только за то, что я сказал как-то, когда мы сидели в кафе, что если случится что-то, вроде Қаңтара, я готов привести 10-15 человек с собой. Просто из хвастливости. Я не подготавливал беспорядки».

Он, также как и многие другие допрошенные свидетели, сообщал, что у подсудимых нет финансовых и организационных возможностей «захватить власть» и «организовать массовые беспорядки».

«После того как Кийсымбаев был оправдан по делу о январских событиях, он начал пытаться добиваться справедливости. В связи с тем, что у него отсутствует какая-либо история до, он удобный для включения его в обвинение. С раненой ногой, не имея какого-либо общественного или политического влияния, быть организатором массовых беспорядков, войти в экстремистскую группу с целью свержения власти – это смешно», – рассказал адвокат Галым Нурпеисов изданию Qazaq Times.

17 ноября прошлого года комитет национальной безопасности сообщил о задержании людей, которых подозревают в планировании массовых беспорядков в Казахстане в день выборов президента. Чуть позже стало известно, что среди них – пострадавшие от пыток Акылжан Кийсымбаев и Айдос Илипбаев.

Тогда брат Айдоса Илипбаева – Алмас Илипбаев сообщил «Азаттыку», что «17 ноября около 20 человек в масках ворвались в дом брата и забрали его, как преступника». По его словам, они изъяли кухонный нож и пневматическую винтовку, «из которой мы стреляли по мышам и голубям».

Акылжан Кийсымбаев – пострадавший от пыток во время январских событий. 5 января 2022 года он находился на дежурстве строительного объекта в Алматы и был там же подстрелен. Мужчину отвезли в больницу и провели операцию. 8 января Кисымбаева забрали из больничной палаты сотрудники СОБР и отвезли в следственный изолятор Ла-155/18. Там он подвергся пыткам. 25 января его выпустили, после чего он написал заявление о пытках в агентство по противодействию коррупции и с тех пор борется за справедливое расследование. Об истории Акылжана Кисымбаева читайте в материале «Пережить январь».