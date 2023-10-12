Проект закона по выплатам детям средств из Нацфонда сенат вернул в мажилис

Депутаты сената в четверг рассмотрели в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда, их выплат и использования» и вернули в мажилис со своими поправками. В частности, сенаторы исключили из закона понятие «целевые накопления» и дублирующие нормы, привели в соответствие нормы закона «О специальных государственных органах РК» в связи с прекращением действия конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы», а также уточнили вопросы конвертации денег в случае, если они останутся неиспользованными.

«В ходе обсуждения закона возникла необходимость внесения изменений и дополнений по следующим основным направлениям: внутреннее приведение в соответствие некоторых положений закона. Так, в нормах Гражданского кодекса, регулирующих возврат банковских вкладов, и закона “О Государственной образовательной накопительной системе”, регулирующих отдельные банковские операции, необходимо исключить использование понятия “целевые накопления”, так как целевые накопления могут находиться только на целевых накопительных счетах ЕНПФ», - сказал сенатор Бекбол Орынбасаров.

Также депутаты исключили дублирующие нормы, регламентирующие компетенцию единственного акционера – Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Кроме того, приведены в соответствие нормы закона «О специальных государственных органах Республики Казахстан» в связи с прекращением действия Конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы». Вместе с тем депутаты предложили в положениях, регламентирующих перевод на банковский счет, открытый в банках второго уровня, у национального оператора почты, неиспользованных средств целевых накоплений, с последующим переводом на счета в ЕНПФ в долларах США, предусмотреть конвертацию в тенге не на день перевода, а на момент перевода.

«Данная поправка снижает риски возникновения арбитража между банками и физическими лицами, которые могут возникнуть в связи с высокой волатильностью курса тенге», - объяснил сенатор.

В целом, напомнил он, законом предусматривается отчислять 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. При этом дети и их опекуны не смогут досрочно снять эти средства, но в последующем получат право использовать деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. Закон должен вступит в силу с 1 января 2024 года.