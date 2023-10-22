Более 700 грантов на обучение в докторантуре выделено в Казахстане

Докторов наук будут готовить в этом году в 49 вузах
В 2023-2024 году в рамках государственного образовательного заказа выделено 712 грантов в докторантуре, сообщил Национальный центр тестирования. Подготовку докторов наук будут вести в 49 вузах.
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