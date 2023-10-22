Более 700 грантов на обучение в докторантуре выделено в Казахстане

В 2023-2024 году в рамках государственного образовательного заказа выделено 712 грантов в докторантуре, сообщил Национальный центр тестирования. Подготовку докторов наук будут вести в 49 вузах.

Больше всего грантов выделено в Казахском национальном университете им. аль-Фараби – 157, Казахском национальном педагогическом университете им. Абая – 62, Евразийском национальном университете им. Гумилева – 59, Казахском национальном исследовательском техническом университете им. Сатпаева – 39, Карагандинском университете им. Букетова – 37, Казахском национальном женском педагогическом университете – 25, Казахском национальном аграрном исследовательском университете – 24.

Больше всего грантов для докторантуры выделено по педагогическим специальностям.

Пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов, напоминает госагентство Казинформ.

С 2022 года для поступления в докторантуру, помимо сертификата на знание иностранного языка, необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.