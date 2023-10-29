В Астане постепенно возобновляют подачу электричества

Подключена половина подстанций
К 23:30 в Астане восстановлена работа половины подстанций, которых затронуло аварийное отключение, сообщило Минэнерго.
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