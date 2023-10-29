В Астане постепенно возобновляют подачу электричества

К 23:30 в Астане восстановлена работа половины подстанций, которых затронуло аварийное отключение, сообщило Минэнерго.

В акимате города обещают скорое восстановление электроснабжения для всех затронутых районов. В акимате уточняют, что подача воды возобновится вслед за подачей электричества.

Отключение света и воды коснулось правого берега столицы – старой части Астаны.