В Минздраве обсуждают введение штрафов за отсутствие обязательного медицинского страхования

В министерстве здравоохранения продолжают рассматривать возможные ограничения для граждан, не участвующих в системе обязательного медицинского страхования. Помимо ограничений на вождение автомобиля и хранение оружия, изучается запрет на получение определенных справок, и, возможно, введение штрафов. Как подчеркнул в четверг в кулуарах сената вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, эти идеи находятся на обсуждении.

Султангазиев отметил, что предложение ввести для граждан, не находящихся в системе ОСМС, ограничения на вождение и хранение оружия обсуждается с госорганами, общественностью и депутатами. Он подчеркнул, что такое предложение было сделано на основании анализа международного опыта.

«Мы видим, что в таких странах, как Германия, Нидерланды, в той же России, имеются соответствующие ограничения. Кроме того, имеется ответственность гражданина, в том числе финансовая, то есть - штрафы, если человек не застрахован, либо ограничивается получение тех или иных услуг, в том числе государственных, например, вождение», - привел примеры вице-министр.

В целом, добавил Султангазиев, кроме ограничения на получение водительских прав и хранение оружия, рассматриваются и другие, связанные с получением государственных услуг, в том числе, в области здравоохранения.

По его словам, сейчас обсуждается предложение: «(Незастрахованный – В.) и сейчас не может записаться к врачу, если он не застрахован, а хочет получить услуги в рамках ОСМС. Вопросы стоят по (ограничению на – В.) получение определенных справок», - уточнил вице-министр здравоохранения и добавил, что «это разные справки», но более подробно Минздрав сможет сказать после детального обсуждения

Напомним, в начале октября в мажилисе министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что финансовая система фонда обязательного медицинского страхования не может справиться с растущими затратами, тем самым, в будущем она не сможет выполнять свои обязательства. Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости предлагается ряд мер, например, ограничение незастрахованным лицам на получение медицинских и связанных с ними государственных услуг, в числе которых вождение автомобиля и хранение оружия.