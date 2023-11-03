Израильские военные окружили город Газа

В городе расположен штаб ХАМАС
Армия обороны Израиля заявила, что окружила в четверг, 2 ноября, город Газа, где расположен штаб ХАМАС, сообщает DW.
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