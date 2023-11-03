В городе расположен штаб ХАМАС
Израильские военные окружили город Газа
ФОТО AP

Армия обороны Израиля заявила, что окружила в четверг, 2 ноября, город Газа, где расположен штаб ХАМАС, сообщает DW.

«Наши военнослужащие завершили окружение города Газа, центра террористической организации ХАМАС», - заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Израиль считает, что боевики ХАМАС выходят из подземных тоннелей города, чтобы обстрелять израильские войска, а затем вновь скрываются под землей.

Накануне представитель ЦАХАЛ сообщил, что Израиль нанес удары более чем по 12 тыс. целей в секторе Газа, включая склады боеприпасов, дома лидеров ХАМАС и ракетные арсеналы. Сейчас наземная операция больше концентрируется в северной части сектора Газа, где проживает 2,3 млн палестинцев.

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