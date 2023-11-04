Недропользователя и сервисные организации обвинили в нарушениях, приведших к пожару на месторождении «Каратурун Южный»

Комитет промышленной безопасности департамента по ЧС Атырауской области возложил ответственность за пожар на месторождении «Каратурун Южный», продолжающийся пять месяцев, на недропользователя и сервисные организации.

На совещании в Атырау накануне представители комитете озвучили результаты расследования аварии на скважине №303 месторождения «Каратурун Южный» в Мангистауской области, пишет «Ак жайык».

Комиссия, в частности, указала, что субподрядная организация ТОО «Заман Энерго» «осуществляла бурение скважин без проектной документации, проводила буровые работы с буровой установкой, не оборудованной в соответствии с проектной документацией, не обеспечила надлежащий уровень контроля технологического процесса строительства скважины, не осуществляла промывку скважины перед подъемом инструмента в целях своевременного распознавания доаварийных ситуаций и предупреждения выбросов, не контролировала объем бурового раствора, заливаемого (вытесняемого) в скважину в соответствии с объемом поднимаемых (опускаемых) бурильных труб в процессе проведения спускоподъемных операций и не контролировала показатели концентрации газов в буровом растворе».

Кроме того, недропользователь ТОО «Бузачи Нефть» и подрядная организация ТОО «Caspian Drilling» не проводили «надлежащий производственный контроль технологических процессов бурения, авторский надзор за методикой приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора в процессе строительства скважин и наблюдение за эксплуатацией соответствующей буровой установки».

Авария на месторождении произошла 9 июня 2023 года, а в августе стало известно, что европейские ученые зафиксировали утечку метана, хорошо заметную на спутниковых снимках. По их данным, утечка продолжается до сих пор. Новый министр экологии Казахстана в сентябре заявил, что ничего не знает об утечке,