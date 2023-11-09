Казахстанцы смогут следить за строительством новых школ

Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в национальный проект «Комфортная школа», предусматривающие участие отечественных производителей мебели и отделочных материалов, а также общественный мониторинг строительства объектов, сообщается на сайте главы кабмина.

По данным правительства, в ходе строительства школ нового формата вся мебель будет закупаться у казахстанских товаропроизводителей, как и материалы, применяемые в отделке наружных фасадов. Министерство просвещения совместно с местными исполнительными органами уже определили необходимые технические характеристики на мебель и оборудование для оснащения строящихся школ. В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей предусматривается использование предварительных контрактов, которые позволят планировать долгосрочные поставки и привлекать финансирование на выгодных условиях.

Кроме того, по информации кабмина, готовится информационная система для общественного мониторинга, чтобы у каждого казахстанца была возможность наблюдать за ходом строительства школ через публичный дашборд. Для этого сейчас на каждом объекте устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Напомним, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» планируется открытие 369 школ на 740 тыс. ученических мест. На реализацию проекта из республиканского бюджета на 2023-2025 годы предусмотрено 2,4 трлн тенге.