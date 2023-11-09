Казахстанцы смогут следить за строительством новых школ

На каждом объекте будет видеокамера, наблюдение будет через публичный дашборд
Правительство Казахстана внесло изменения и дополнения в национальный проект «Комфортная школа», предусматривающие участие отечественных производителей мебели и отделочных материалов, а также общественный мониторинг строительства объектов, сообщается на сайте главы кабмина.
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