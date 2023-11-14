А разработку технико-экономического обоснования по ТЭЦ в Усть-Каменогорске начнут только в следующем году
Документация по новой ТЭЦ в Кокшетау проходит госэкспертизу, по ТЭЦ в Семее будет готова в декабре – Минэнерго
ТЭЦ в Семее, фотография Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Технико-экономическое обоснование по проекту ТЭЦ Кокшетау проходит государственную экспертизу, получить заключение госэкспертизы по ТЭО на строительство ТЭЦ в Семее ожидается до конца года, а ТЭО по ТЭЦ в Усть-Каменогорске разработают в 2024 году, сообщили во вторник в пресс-службе министерства энергетики. В ведомстве также уточнили, что подписать меморандум на строительство трех ТЭЦ планируется с российской компанией «Интер РАО – Экспорт».

«По проекту строительства ТЭЦ в городе Кокшетау в настоящее время имеется технико-экономическое обоснование, согласно которому сметная стоимость составляет 389 млрд тенге (с учетом НДС). Предусматриваются следующие технические показатели электростанции: электрическая мощность – 240 МВт, тепловая мощность – 520 Гкал/час. С учетом дальнейшей газификации города, предусмотрена установка многотопливных пылеугольных котлов с возможностью перевода на природный газ», - сообщили в Минэнерго, отметив, что ТЭО проекта сейчас находится на государственной экспертизе.

В ведомстве напомнили, что ранее были попытки привлечь на строительство ТЭЦ в Кокшетау частных инвесторов. Однако тендеры, проведенные с 4 по 31 января и с 13 февраля по 15 марта, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Что касается ТЭЦ-3 в городе Семей, то ТЭО находится на стадии разработки, в связи с чем сметная стоимость проекта и его технические параметры пока не известны. Как уточнили в Минэнерго, ранее акимат Абайской области направил предложение по техническим параметрам новой ТЭЦ – это электрическая мощность до 360 МВт, тепловая мощность 1200 Гкал/час. В профильном ведомстве ожидают, что ТЭО с получением госэкспертизы будет готово в декабре.

«Проект “Строительство ТЭЦ-2” в городе Усть-Каменогорск рассматривается на твердом топливе в левобережной части города, подлежащей 100% централизации и передачи тепла в правобережную часть города для замещения выбывающей тепловой мощности оборудования среднего давления со строительством тепломагистралей с переходом через реку Иртыш. Разработку ТЭО по данной ТЭЦ планируется осуществить в 2024 году», - отметили в Минэнерго.

В министерстве также пояснили, почему было решено привлечь российскую компанию для строительства ТЭЦ. По данным ведомства, трудности в реализация проектов отказом международных финансовых институтов участвовать в создании угольной генерации. Поэтому в настоящее время Минэнерго планирует подписать меморандум российской компанией «Интер РАО - Экспорт», которая и займется строительством ТЭЦ.

Напомним, в ходе официального визита президента России Владимира Путина в Астану министрами энергетики двух стран был подписан меморандум об участии РФ в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау. Позднее первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что строительство будет «под ключ». Он выразил надежду, что реализация проектов начнется уже в следующем году. Объясняя выбор в пользу России в качестве партнера, первый вице-премьер подчеркнул, что существующие в Казахстане 37 ТЭЦ построены по советским технологиям. А Россия традиционно производит турбины, котельное оборудование, энергоблоки. Поэтому новые угольные ТЭЦ будут построены «по самым современным средствам, пылеулавливанию».

В марте этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос по вопросу улучшения экологической ситуации Усть-Каменогорска, сообщал, что новую ТЭЦ в городе строить не будут, а построят новый котлоагрегат и заменят изношенный турбоагрегат. Скляр же, отвечая на вопрос по поводу этого заявления премьер-министра, отметил, что в перспективе новая ТЭЦ Усть-Каменогорску потребуется».

Что касается строительства ТЭЦ в Кокшетау, то в январе в правительстве сообщали, что новую ТЭЦ готов построить турецкий инвестор. Но в августе в министерстве энергетики заявили, что проект будет реализован через тендер, который пройдет осенью. Саму ТЭЦ планируется построить до 2027 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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