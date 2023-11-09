Россия построит в Казахстане ТЭЦ в трех городах

Россия примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане – в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау. Соответствующий меморандум о сотрудничестве подписан министрами энергетики двух стран в четверг в Акорде в ходе официального визита Владимира Путина в Астану.

В частности, объявлено, что министры энергетики Казахстана и России подписывают меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ Кокшетау, ТЭЦ Семей и ТЭЦ Усть-Каменогорск.

Позднее первый вице-премьер Роман Скляр привел лишь некоторые детали будущего строительства, не назвав ни точных затрат, ни сроков.

«Строительство (трех ТЭЦ будет - В.) под ключ», - сказал Скляр, отвечая на вопросы, Россия зайдет технологиями или инвестициями.

Он добавил, что технико-экономическое обоснования ТЭЦ в городе Кокшетау уже готова, ТЭО для ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске будут разрабатывать.

«Технико-экономическое обоснование ТЭЦ города Кокшетау уже готово, поэтому соответствующие структуры приступят после подписания этого меморандума к практической его реализации. Нужна ПСД, контракты и прочее - в дальнейшем уже определят. Это будет в ближайшее время, и думаю, уже в следующем году реализация ТЭЦ Кокшетау уже будет начата», - добавил Скляр.

Отвечая на вопрос по поводу раннего заявления премьер-министра Алихана Смаилова, что в Усть-Каменогорске отказались от идеи строить ТЭЦ, Скляр заявил, что «в перспективе она потребуется».

Объясняя выбор в пользу России в качестве партнера, первый вице-премьер подчеркнул, что те 37 ТЭЦ, которые есть в Казахстане, построены по советским технологиям.

«Есть производители турбин, производители котельного оборудования, энергоблоков на ГРЭС, в основном, традиционно это - Российская Федерация. Что касается строительства угольных ТЭЦ, они будут построены по самым современным средствам, пылеулавливанию. Мероприятия в сфере экологического контроля будут проведены самым тщательным образом с учетом современных требований», - заключил Скляр, уточнив, что все три ТЭЦ будут работать на угле.

Ранее в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран заместитель премьер-министра Серик Жумангарин сообщил, что «по участию российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане соответствующий документ будет сегодня подписан».

В марте этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, отвечая на депутатский запрос по вопросу улучшения экологической ситуации Усть-Каменогорска, сообщал, что новую ТЭЦ в городе строить не будут, а построят новый котлоагрегат и заменят изношенный турбоагрегат.

Что касается строительства ТЭЦ в Кокшетау, то в январе в правительстве сообщали, что новую ТЭЦ готов построить турецкий инвестор. Но в августе в министерстве энергетики заявили, что проект будет реализован через тендер, который пройдет осенью. Саму ТЭЦ планируется построить до 2027 года.