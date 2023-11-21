Министр промышленности Великобритании Нусрат Гани: «Казахстан — один из главных приоритетов для нас»

Нусрат Гани, министр промышленности и экономической безопасности Великобритании, с 19 ноября находится в Казахстане с трехдневным визитом по случаю 10-го раунда переговоров в рамках Межправительственной комиссии по торговле и инвестициям. На пресс-конференции в Алматы 20 ноября она рассказала о ключевых направлениях сотрудничества между двумя странами.

Гани подчеркнула, что для развития инвестиций и торговли необходим стабильный политический климат.

«Инвесторы в основном хотят прозрачности и подотчетности, а также предсказуемости и безопасности. Это означает уверенность в том, что политика не изменится в одночасье, чтобы они знали, в каких рамках им предстоит работать. В Казахстане мы хотим сосредоточиться на инфраструктуре, сельском хозяйстве, важнейших полезных ископаемых и образовании. Казахстан — один из моих главных приоритетов», — сказала министр.

По словам Гани, Казахстан может сыграть решающую роль диверсификации цепочек поставок британских компаний.

«Я хотела бы, чтобы британские компании могли диверсифицировать свою цепочку поставок и использовать минеральное сырье, которое находится рядом со странами-производителями. И я бы хотела, чтобы Казахстан стал частью этих изменений, особенно в автомобильной, аэрокосмической и химической отраслях. Производители в Великобритании нуждаются в более чистой и экологичной цепочке поставок, как для своих клиентов, так и для своих акционеров».

Гани пояснила, что инвестировать в более широкий спектр отраслей экономики Казахстана теперь помогут суверенные гарантии. Речь идет о механизме UK Export Finance, который позволяет получить кредиты под гарантии государства. Для Казахстана, по словам Гани, лимит установлен на уровне 4 млрд. фунтов стерлингов ($5 млрд).

«Как правило, такие механизмы предназначены исключительно для ключевых проектов в области железнодорожной, автомобильной или водной инфраструктуры, но, будучи министром по важнейшим полезным ископаемым, я стремилась к тому, чтобы они распространялись и на важнейшие полезные ископаемые, в том числе для Казахстана».

По данным посольства Великобритании, за предыдущие четыре квартала, закончившиеся 30 сентября 2023 года, товарооборот страны с Казахстаном достиг 2,6 млрд фунтов ($3,2 млрд). Представительство Великобритании ожидает, что в этом году итоговая цифра будет близка или даже выше 2022 года.

Это пятый визит британских официальных лиц в Казахстан на высоком уровне в этом году. Казахстан уже посещали: министр иностранных дел Джеймс Клеверли в марте , министр по делам Европы Лео Докерти в июне и октябре , а также министр вооруженных сил Джеймс Хиппи в сентябре. Это свидетельствует о растущем внимании британского правительства к Казахстану.