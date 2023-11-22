Порядка 820 млрд тенге на обеспечение безопасной энергосистемы планирует привлечь Казахстан в рамках соглашения с Францией

До 2030 года Казахстан совместно с Францией планирует реализовать проект в области возобновляемых источников энергии и с использованием экологически чистых технологий. Ожидаемые инвестиции составят порядка 820 млрд тенге, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев в ходе пленарного заседания мажилиса.

«Целью проекта закона “О ратификации Специального Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Французской Республики о реализации сотрудничества в сфере борьбы с глобальным потеплением” является осуществление сотрудничества между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации крупных проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Республики Казахстан. В частности, соглашение направлено на продвижение проектов, которые могут содействовать достижению целей, приоритетов и обязательств сторон в области энергетической безопасности, перехода на экологически чистые технологии и сокращения выбросов», - сказал Саткалиев.

В частности, по его словам, в рамках соглашения планируется строительство ветровой электростанции общей мощностью 1 ГВт вблизи поселка Мирный в Жамбылской области.

«Основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии является их экологичность. Другими словами, во время работы подобных станций не происходит никаких вредных выбросов в окружающую атмосферу. Даже авария на ветряной либо любой другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, но не станет причиной глобального экологического бедствия», - уточнил глава Миинэнерго.

Он добавил, что в рамках проекта для обеспечения безопасной и устойчивой работы энергосистемы инвестором будет реализован механизм по хранению электрической энергии. В целом же в рамках реализации проекта будут созданы до 250 постоянных рабочих мест, привлечены порядка 820 млрд тенге инвестиций, а также выработка дополнительных 3,6 млрд кВтч зеленой энергии.

Мажилис принял закон и направил его на рассмотрение в сенат.