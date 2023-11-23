Цифровую платформу объектов теплоэнергетики запустят в Казахстане в декабре – Скляр

В декабре в Казахстане запустят цифровую платформу объектов теплоэнергетики, через которую можно будет контролировать выполнение инвестиционных обязательств собственников ТЭЦ, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Кроме того, по его словам, правительство в ближайшее время внесет в мажилис законопроекты, предусматривающие усиление ответственности субъектов естественных монополий за выполнение инвестиционных программ и качественного ремонта оборудования.

«Цифровизация – это важнейший аспект. В декабре текущего года мы запустим цифровую платформу тепло- электроэнергетики, там будут имплементированы все электронные паспорта наших тепло- энергоисточников. И в данном режиме будет возможность контролировать выполнение инвестиционных обязательств», - сообщил Скляр.

Он также подчеркнул, что важным вопросом является усиление ответственности собственников ТЭЦ.

«Мы разрабатываем соответствующие поправки, в ближайшее время внесем их в мажилис. Они будут касаться усиления ответственности и самого субъекта естественных монополий, а также первого руководителя за выполнение инвестиционных программ и качественного ремонта оборудования», - подчеркнул первый вице-премьер.

Скляр напомнил, что перед правительством стоит задача к 2029 году снизить износ инженерной инфраструктуры и тепло- энергоисточников как минимум на 15%. В этом году в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» привлечено порядка 220 млрд тенге. В результате в рамках подготовки к зиме отремонтировано порядка 6 тыс. км инженерной инфраструктуры и 77 тепло- энергоисточников – это ТЭЦ, ГРЭС и различные котельные.

Кроме того, более 200 тыс. работникам сферы «значительно увеличили зарплаты», что, по мнению первого вице-премьера, послужит «улучшению качества работ на данных объектах в их текущей эксплуатации».