Персональную ответственность по улучшению инвестклимата установил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ «О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны». Документом определяются полномочия совета по привлечению инвестиций и устанавливается персональная ответственность всех первых руководителей за несвоевременную реализацию инвестпроектов.

В частности, совет по привлечению инвестиций будет принимать решения, которые в обязательном порядке должны исполнять центральные и местные государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора. Кроме того, инвестиционный штаб будет разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, которые принимает правительство и вносить президенту и премьер-министру предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных госорганов, а также субъектов квазигоссектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений инвестиционного штаба.

В тексте указа, опубликованном на сайте Акорды устанавливается и персональная ответственность.

«Установить персональную ответственность председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением президенту не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе; руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение

или ненадлежащее исполнение решений инвестиционного штаба», - говорится в документе.

В свою очередь, правительство должно в оперативном порядке принять меры, вытекающие из указа, а контроль возложен на администрацию президента.