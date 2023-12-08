Платформу eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации создадут в Казахстане

На заседании совета по технологической политике в правительстве рассмотрели развитие инновационного направления MedTech, в рамках которого планируется создать платформу eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, сообщает пресс-служба правительства.

Также в рамках этого направления будет проведена модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, увеличена доля лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами, предусматривается подготовка специалистов в сфере ядерной медицины и медицинской физики в лучших профильных вузах мира. Кроме того, в MedTech намерены привлекать венчурное финансирование.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что это инновационное направление позволит улучшить качество доступа граждан к медицинским услугам, так это, в том числе, «касается использования технологий дистанционного обследования, медицинского прогнозирования и искусственного интеллекта».

Смаилов поручил министерствам здравоохранения и цифрового развития обеспечить практическое внедрение предлагаемых подходов по направлению MedTech и создать соответствующую технологическую платформу.