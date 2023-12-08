Платформу eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации создадут в Казахстане

Это будет в рамках развития инновационного направления MedTech
На заседании совета по технологической политике в правительстве рассмотрели развитие инновационного направления MedTech, в рамках которого планируется создать платформу eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, сообщает пресс-служба правительства.
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