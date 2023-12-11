О полном восстановлении тепла в Риддере и Экибастузе отчитались в Минэнерго

К вечеру понедельника в министерстве энергетики отчитались о полном восстановлении температурного режима на ТЭЦ в городах Риддер и Экибастуз. По информации ведомства работы продолжаются только в Актау, где из 265 домов, оставшихся без тепла, подключено 120.

«На энергоисточниках и тепловых сетях в ряде регионов Казахстана с наступлением низких температур зафиксирован ряд технологических нарушений. В настоящий момент температурный режим на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе восстановлен в полном объеме», — заявили в Минэнерго.

В ведомстве также напомнили, что в минувшие выходные было зафиксировано технологическое нарушение на ГРЭС-1 в Темиртау, где сейчас выполняется замена насосных агрегатов. Но, несмотря на это, «температурный режим соблюдается».

Что касается инцидентов на объектах тепловых сетей, то, по информации Минэнерго, в Степногорске в 19:00 часов теплоснабжение восстановлено в полном объеме, в Балхаше и Кокшетау ремонты также завершены и только в Актау еще проводится заполнение трубопровода и к настоящему времени «подключено 120 из 265 домов».

Однако жители Степногорска и расположенного неподалеку поселка Заводской сообщили Власти, что ситуация с теплоснабжением остается сложной. В нескольких микрорайонах и домах люди вынуждены носить несколько слоев теплой одежды и укрываться одеялами.

«На улице минус 34. Окна в доме до середины заледенели. Очень страшно, что будет дальше, выдержит ли наша система отопления. Нагрузка идет большая сейчас на все [коммунальные службы]. У нас второй Экибастуз», — рассказала одна из жительниц поселка Заводской.