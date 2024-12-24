​Казахстан не стал закупать больше электроэнергии у России после перехода на новое время — Минэнерго

Казахстан не стал закупать больше электроэнергии у России после смены времени. Ввод новых мощностей в Казахстане, напротив, способствует снижению закупаемого у России объема, заявил во время встречи с жителями Алматы министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Нет, никакой корреляции [закупа больших объемов электроэнергии со сменой времени] мы не видим. Объемы потребления росли только в связи с ремонтом энергообъектов. Сейчас мы наблюдаем снижение покупки электроэнергии из России, в том числе за счет ввода новых мощностей», — заявил Саткалиев.

Говоря о ситуации в Алматы, глава Минэнерго признал наличие дефицита электроэнергии, который сегодня составляет порядка 2 гигаватт. Однако потребители не ощущают его, поскольку он покрывается за счет импорта и введения за последнее время новых мощностей, вырабатывающих 770 мегаватт электроэнергии.

Возникающие перебои в подаче электроэнергии в Алматы Саткалиев объяснил достаточно большим износом линии электропередач, который составляет порядка 90%.

«Дополнительные нагрузки могут быть источником аварий. Есть соответствующий план [для решения проблем], будет производиться масштабная замена кабелей, установка подстанций. В этом году реконструировано 200 км линий электропередач, в следующем году планируется реконструировать еще 230 км», — сообщил министр.