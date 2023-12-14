Парк общественного транспорта Алматы в этом году обновлен на 1 150 автобусов – Досаев

Аким Алматы Ерболат Досаев на приеме у президента заявил, что парк общественного транспорта города в этом году обновлен на 1 150 автобусов и 100 троллейбусов.

Как сообщает пресс-служба президента, глава города доложил о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев 2023 года.

В частности, он сообщил, что поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%, а по итогам года рост экономики Алматы ожидается на уровне 6,5% (2022 г. – 5,0%). Общий объем инвестиций в экономику города составил 1,53 трлн тенге.

Досаев также отчитался о работе по развитию и экологизации общественного транспорта, заявив, что в этом году автобусный парк города обновлен на 1 150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 приобретены частными перевозчиками, и впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк: уже закуплено 100 троллейбусов, еще столько же планируется в 2024 году, и парк троллейбусов обновится на 100%.

Аким Алматы отчитался и о строительстве школ в рамках национального проекта, сообщив, что уже начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тыс. мест.

Говоря об озеленении города, Досаев сказал, что с начала года высажено 276 тыс. деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тыс. а в целом парковые территории Алматы увеличились на 397 га.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.