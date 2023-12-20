Новый водный кодекс до сих пор не принят
Программный документ по развитию водной отрасли так и не появился в Казахстане – Годунова
Фото Рауля Упорова

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане так и не появился программный документ по развитию водной отрасли, в частности, несмотря на поручение президента, до сих пор не принят Водный кодекс, заявила в среду в ходе пленарного заседания мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова.

«Наверное, самое важное - отсутствие программного документа и несовершенство нормативно-правовой базы развития водной отрасли. Утверждение Концепции управления водными ресурсами на 2023-2029 годы затянулось», - сказала Годунова.

Теперь уже, подчеркнула она, разработан проект Концепции на 2024-2030 годы. И на заседании Водного совета при правительстве 8 декабря текущего года проект данного комплексного плана презентован. Аналогичная ситуация, констатировала председатель палаты, и по новому Водному кодексу.

«Несмотря на поручение главы государства в феврале 2022 года, до настоящего времени кодекс не принят», - заключила Годунова.

8 февраля 2022 года в ходе расширенного заседания правительства Касым-Жомарт Токаев поручил разработать новый Водный кодекс. Президент отметил, что принятый в 2003 году документ не дает возможность сохранить водные ресурсы и эффективно их использовать.

О разработке нового кодекса министерство экологии сообщило в июне 2022 года. Кодекс должны были внести в парламент сначала в первом полугодии 2023 года, затем сроки сдвинули на осень. 7 декабря в министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили Власти, что проект кодекса внесут в парламент до конца года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Казахстан возвращено $120 млн, незаконно выведенных за рубеж Сатыбалды
Новости
Нефтяные компании в Атырауской области оштрафованы на 10,7 млрд. тенге за экологические нарушения
Новости
Новые потребительские кредиты при наличии просрочки хотят запретить брать казахстанцам
Как повысится пенсия в Казахстане в 2024 году рассказали в Минтруда
Новости
По забастовке рабочих West Oil Software начато расследование по «действиям, провоцирующим к продолжению незаконной забастовки»
Новости
Признанные судом незаконными торговые павильоны сносят в центре Алматы
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы подаст в суд на подрядчика, строящего крематорий
Новости
Еще 19 бастующих работников West Oil Software уволены
Новости
В Алматы начнут выпускать китайские автомобили
Новости
В Алматинской области произошло землетрясение магнитудой 5
Новости
Активисты вышли на площадь Республики в Алматы
Новости
Оценить имущество и нотариально заверить договоры займов должен бизнес перед сдачей декларации