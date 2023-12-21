Стоимость строительства АЭС в Казахстане может составить до $15 млрд

Стоимость атомной электростанции, которую могут построить в Казахстане, варьируется от $10 до 15 млрд., сообщил журналистам в четверг в кулуарах сената генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. При этом, он уточнил, что источники финансирования еще прорабатываются.

«Стоимость - это 10-15 млрд. долларов первой станции. Потому что первая. Источники финансирования сейчас прорабатываются, в основном, это международные финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства. Соответственно, там есть свои условия», - заявил Жантикин.

Он отметил, что компания, которую он возглавляет создана недавно. «Мы проекты еще не реализуем, идет предпроектная работа. То есть, мы рассматриваем различные варианты для первой АЭС в Казахстане. Сейчас такая предварительная работа», - объяснил глава компании.

По его информации, уже рассмотрено 13 проектов, которые были предложены Казахстану. В результате выбрано четыре проекта, «наиболее пригодные для реализации» в стране.

«Это реакторы, так называемые, водо-водяные реакторы, под давлением. Это тип реакторов, который эксплуатируется больше всего в мире и имеет наиболее надежные показатели. То есть, уровень безопасности высокой, экономические показатели приемлемые. Вот эти четыре проекта сейчас более детально рассматриваем», - сообщил Жантикин.

Что касается сроков, то, по его словам, документация будет разрабатываться в два этапа. и займет около пяти лет. Сначала – разработка технико-экономического обоснования на которую необходимо около 1,5-2 года, затем, при положительном решении правительства о строительстве АЭС будет разрабатываться проектно-сметная документация. Далее – строительство самой АЭС – это еще пять лет.

«Мы надеемся к 2035 году запустить станцию», - заключил спикер, также добавив, что сейчас рассматривается только один район строительства – возле села Улкен на Балхаше.

В сентябре президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вопрос строительства АЭС в Казахстане будет вынесен на всенародный референдум, а сроки его проведения определит Минэнерго. В течение осени по Казахстану проходили организованные властями общественные слушания, на которые, как правило, не приглашались противники строительства станции. Минэнерго до сих пор не озвучило возможных сроков проведения референдума, а также заявило, что продолжает консультации с потенциальными участниками проекта.