Акимат Алматы снова отказал феминисткам в проведении марша и митинга 8 марта

Акимат Алматы во второй раз отказал в проведении марша и митинга 8 марта будущего года, сообщили организаторы на странице марша и митинга в Instagram.

Первое уведомление на митинг и заявление на марш в 2024 году организаторы подавали еще прошлой весной.

«И тогда и сейчас акимат отказал с постыдной формулировкой "практика показывает, что существует угроза нарушения общественного порядка при проведении мирных собраний на заявленную тему"», – пишут они.

Прошлой весной тема мероприятий была «За права казахстанских женщин», сейчас «Свобода и безопасность казахстанских женщин». Организаторы отмечают, что по закону "О мирных собраниях" существует презумпция в пользу их проведения, а также, что согласно инструкции, полиция обязана обеспечивать общественный порядок на мирных собраниях. Феминистки считают, что отказ акимата – это дискриминация по признаку пола, гендера и убеждений.

В прошлом году акимат также отказывал организаторам в проведении марша и митинга 8 марта, так как все места, утвержденные маслихатом, были заняты «Лигой Волонтеров». Тогда феминистки планировали обжаловать отказ в суде, а также провели митинг за право на проведения женского марша. В итоге акимат согласовал митинг за права женщин в парке им. Ганди, где разрешено проводить мероприятия численностью до 300 участников.

Казахстан три года назад формально изменил законодательство о мирных собраниях, перейдя с разрушительного на уведомительный характер их проведения. В реальности акиматы, как и ранее, постоянно отказывают в проведении митингов с общественно-политической тематикой.