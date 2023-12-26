Правительство одобрило Концепцию безопасного труда до 2030 года

Более 500 тыс. человек в Казахстане работают во вредных условиях труда. Во время заседания правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в стране растет уровень производственного травматизма, но лишь 32% предприятий застраховали своих работников. Этот вопрос является центральным для Концепции безопасного труда до 2030 года, одобренной сегодня правительством.

«В Казахстане порядка 500 тыс. человек работают во вредных условиях труда. В странах ОЭСР это число снижается ежегодно за счет автоматизации производственных процессов и улучшения техники безопасности. У нас ежегодно травмы на производстве получает почти 2000 человек, из них со смертельным исходом больше 200», – сказал Смаилов.

Он привел примеры, что в 2023 году в компании «Казахмыс» уровень производственного травматизма вырос более чем в три раза, а в бывшем «АрселорМиттал Темиртау» более чем в 7 раз.

«Действующая система страхования от несчастных случаев на производстве не мотивирует работодателей улучшать условия труда. На сегодня лишь 32% предприятий застраховали своих работников. Во многих странах компаниями по страхованию жизни определенный процент от страховой премии направляется на превентивные мероприятия. Это обучение работников безопасности труда, приобретение средств коллективной и индивидуальной защиты. Мы тоже должны переходить к такой схеме», – подчеркнул премьер.

В связи с этим он поручил министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить контроль за снижением аварийности на опасных промышленных объектах, министерству здравоохранения — ускорить создание института профессиональных заболеваний и, в целом повысить качество лечения и профилактики профессиональных заболеваний.

Акиматам, в свою очередь, нужно обеспечить превентивный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда, а министерству труда — полную готовность осуществления с 1 января 2024 года соцвыплат работникам вредных производств, достигших 55 лет.

В целом Концепция безопасного труда до 2030 года предусматривает четыре основных направления развития системы управления охраны труда: модернизацию национальной системы охраны труда на основе риск-ориентированного подхода; экономическое стимулирование для снижения профессионального риска на рабочих местах; развитие профкомпетенций и научного потенциала; повышение эффективности контроля и мониторинга в сфере охраны труда.

По словам главы министерства труда и соцзащиты Светланы Жакуповой, национальная система управления охраной труда будет изменена следующим образом. Прежде всего будет представлена новая классификация и оценка условий труда.

Во-вторых, специализированные организации, которые проводят оценку профессиональных рисков, будут выставлены требования по аккредитации лаборатории и оборудования, а также сертификации экспертов. Работа этих организаций будет интегрирована с информационной системой Минтруда.

Система охраны труда также должна быть цифровизирована. По словам Жакуповой, Минтруда уже создало цифровую карту предприятий, которая с 1 июля 2024 года позволит в режиме реального времени проводить мониторинг условий труда.

Ведомство также намерено разграничить процедуры обучения и проверки знаний по охране труда для снижения травматизма; усилить требования к учебным центрам; охватить обязательным повышением квалификации государственных и технических инспекторов по охране труда, руководителей и членов производственных советов.

Вместе с тем в Минтруда намерены актуализировать формы статистики по охране труда, а также показатели «адекватно отражающие состояние условий труда, с упрощением системы сбора данных».