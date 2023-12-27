Почти 40% казахстанцев в 2023 году отметили ухудшение уровня жизни — опрос Demoscope

Почти 40% казахстанцев в 2023 году отметили ухудшение уровня жизни, у трети респондентов (33,4%) он остался на прежнем уровне, а 19,4% населения считает, что их качество жизни улучшилось, говорится в опросе, проведенным бюро экспресс-мониторинга Demoscope при поддержке фонда Конрада Аденауэра, в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab.

«Результаты опроса DEMOSCOPE демонстрируют повышенные ожидания населения Казахстана в решении политических, социально-экономических проблем и роста уровня жизни в новом 2024 году. При этом существующий инерционный подход в госуправлении, вопреки ожидаемому реформаторскому, но дополненный периодическими популистскими мерами, может обеспечить властям определенный период лояльности», — сообщили в организации.

Согласно опросу, рост цен на товары первой необходимости на фоне низких доходов вызывает наибольшее беспокойство у половины казахстанцев. Население также беспокоит недоступность или неудовлетворительное состояние жилья (33,4%), низкий уровень пенсий, пособий, стипендий (31,3%), коррупция (29,6%) и сложности с трудоустройством (27,2%).

Demoscope также сообщает, что 65,7% опрошенных считают, что Казахстану нужны масштабные и решительные перемены. Лишь 7% казахстанцев считают, что не нужно никаких перемен, а 24% - сторонники незначительных перемен.

Больше всего опрошенных доверяют президенту Казахстана (69,4%), при этом «скорее не доверяют» ему - 20,1%. Более половины граждан выразили доверие банкам, полиции, акимам и религиозным деятелям. Правительству доверяет 48,8% опрошенных и не доверяет 39,5%. Парламентариям «скорее не доверяют» 47,7%, а судам - 37,2%.

Исследователи отмечают, что наиболее скептичными к правительству и депутатам являются казахстанцы предпенсионных лет, в то время как среди молодёжи от 18 до 29 лет высок уровень доверия к президенту (79%) и религиозным деятелям (66%).

Также исследование демонстрирует, что в сфере экологии и экономики превалирует доля респондентов, отметивших ухудшение ситуации (43,1% и 33,4%). В сфере образования улучшение видят 36,4%, а по работе правоохранительных органов 38,2% опрошенных не заметили изменений. В целом, суммарно половина казахстанцев считают обстановку в стране неблагоприятной, а по мнению 45% - благополучной.

Исследователями с 11 по 16 декабря 2023 года было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент).