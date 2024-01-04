Обмен произошел при посредничестве ОАЭ
Украина и Россия обменялись сотнями военнопленных
ФОТО REUTERS

При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов впервые за несколько месяцев Украина и Россия провели обмен военнопленными, сообщает Русская служба ВВС.

Украина сообщила о возвращении 230 военнопленных, среди них есть защитники Мариуполя, «Азовстали» и острова Змеиный. В частности, по данным украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди возвращенных – 130 служащих Вооруженных сил Украины, 55 — Национальной гвардии, 38 — государственной пограничной службы, один полицейский из Мариуполя, шесть гражданских лиц. Всего 225 мужчин и пять женщин. Среди них есть как и те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста, так и те военнослужащие, которые считались пропавшими без вести.

В свою очередь Минобороны России сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих.

Отметим, что об обмене пленными не сообщалось с августа.

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