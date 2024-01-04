Украина и Россия обменялись сотнями военнопленных

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ
При посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов впервые за несколько месяцев Украина и Россия провели обмен военнопленными, сообщает Русская служба ВВС.
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