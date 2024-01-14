В столице мороз и сильный ветер
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Часть школьников первой смены переводят на дистанционной формат в Астане в понедельник
Фото Бейімбета Молдағали

В связи с ухудшением погоды в Астане учащиеся 0-9 классов первой смены в понедельник будут учиться дистанционно, сообщило управление образования города.

В Астане сильный мороз и ветер.

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