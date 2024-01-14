Часть школьников первой смены переводят на дистанционной формат в Астане в понедельник

В столице мороз и сильный ветер
В связи с ухудшением погоды в Астане учащиеся 0-9 классов первой смены в понедельник будут учиться дистанционно, сообщило управление образования города.
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