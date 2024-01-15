Мобильных операторов в 2023 году оштрафовали почти на 3,3 млрд за некачественные услуги

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в 2023 году провело 782 проверки сотовых операторов связи и за некачественные услуги оштрафовало их на 3 млрд 288 млн тенге, сообщает агентство «Казинформ» .

Однако в бюджет уплачено «с учетом предусмотренной законодательством скидки» всего 1 млрд 644 млн тенге, из них Tele2 выплатил 751,4 млн тенге, Kcell – 563,2 млн тенге, Beeline – 329,4 млн тенге.

При этом в 2022 году министерством было проведено в два раза больше проверок и наложено штрафов на сумму 1,6 млрд тенге. В 2021 году по результатам 562 проверок операторы связи были оштрафованы на 264 млн тенге, в 2020 году – на 47,8 млн тенге, было проведено 93 проверки.

В министерстве отметили, что «повышение штрафов позволило увеличить ответственность операторов за качество предоставляемых услуг». И если до повышения штрафов, с 2019 по 2022 год, операторами исполнялось лишь 33% предписаний, то в 2023 году – уже 65% предписаний.

В конце декабря 2023 года сообщалось, что Агентство по защите конкуренции подозревает операторов мобильной связи в антиконкурентных согласованных действиях, в связи с чем начало расследование в отношении АО «Кселл», ТОО «МТ–С» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline). В ведомстве отметили, что в 2023 году зафиксирован значительный рост стоимости тарифных планов операторов – от 7,7% до 57,3%. В частности, только с мая по июль 2023 года сотовые операторы последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой. Это и послужило основанием для начала расследования.

Ранее агентство уже обнаружило антиконкурентные согласованные действия операторов в определении стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS. В связи с этим мобильнымоператорам «были направлены уведомления о прекращений выявленных признаков путем обоснованного снижения цен», отметили в ведомстве.