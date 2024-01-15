Главное судебное разбирательство по делу Аблая Мырзахметова назначено на 22 января

Отметим, что защитники Мырзахметова заявляли ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому. Однако судья отказала в его удовлетворении, пояснив, что при санкционировании меры пресечения от 12 мая 2023 года следственным судом принято во внимание, что Мырзахметов подозревается в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения, учтены возможности оказания давления на ход расследования дела и выезда за пределы страны, это «дало следственному суду основания считать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов досудебного производства и суда, воспрепятствовать объективному полному расследованию либо продолжить свою преступную деятельность».

«В данном случае суд не усматривает необходимости изменить меру пресечения подсудимому содержание под стражей на иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - подчеркнула судья Айжан Кульбаева.

Напомним, Мырзахметова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Сегодня на предварительном слушании выяснилось, что, по версии обвинения, он предложил Талгату Боранбаеву освободить его брата Кайрата Боранбаева из-под ареста за взятку в размере $30 млн.

Мырзахметов был задержан 10 мая 2023 года.