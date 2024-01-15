Суд оставил ему меру пресечения – содержание под стражей
Главное судебное разбирательство по делу Аблая Мырзахметова назначено на 22 января
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Главное судебное разбирательство по делу бывшего председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Аблая Мырзахметова назначено на 22 января.

Отметим, что защитники Мырзахметова заявляли ходатайство об изменении меры пресечения подсудимому. Однако судья отказала в его удовлетворении, пояснив, что при санкционировании меры пресечения от 12 мая 2023 года следственным судом принято во внимание, что Мырзахметов подозревается в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения, учтены возможности оказания давления на ход расследования дела и выезда за пределы страны, это «дало следственному суду основания считать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от органов досудебного производства и суда, воспрепятствовать объективному полному расследованию либо продолжить свою преступную деятельность».

«В данном случае суд не усматривает необходимости изменить меру пресечения подсудимому содержание под стражей на иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы», - подчеркнула судья Айжан Кульбаева.

Напомним, Мырзахметова подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника. Сегодня на предварительном слушании выяснилось, что, по версии обвинения, он предложил Талгату Боранбаеву освободить его брата Кайрата Боранбаева из-под ареста за взятку в размере $30 млн.

Мырзахметов был задержан 10 мая 2023 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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