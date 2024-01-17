Это связано со сбоем в единой энергосистеме летом 2023 года
Генпрокуратура ведет следствие в отношении должностных лиц «МАЭК-Казатомпром» и KEGOC
МАЭК, ФОТО С САЙТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КАЗАХСТАНА

Служба досудебного расследования генеральной прокуратуры ведет расследование в отношении должностных лиц «МАЭК-Казатомпром» по факту аварии на ТЭС-3 и KEGOC, связанное со сбоем в единой энергосистеме, сообщила пресс-служба надзорного органа.

Напомним, 11 августа стало известно о проблемах с обеспечением электроэнергией на МАЭК в Мангистауской области. Из-за отключения турбины нарушилась работа электростанций ГТЭС Каламкас и ГТЭС-200 Уральск. Двум энергоблокам потребовался срочный ремонт. За день до этого из-за ремонта турбины энергоблока №3 станции «МАЭК» частично была приостановлена подача электричества в Жанаозене, Форт-Шевченко и в четырех районах Мангистауской области — Мангистауском, Тупкараганском, Мунайлинском и Каракиянском. В регионе до 18 августа ввели веерные отключения электроэнергии.

Месяцем ранее из-за аварии на МАЭК жители Атырау остались без света, а Атырауский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил работу.

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