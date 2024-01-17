Генпрокуратура ведет следствие в отношении должностных лиц «МАЭК-Казатомпром» и KEGOC

Это связано со сбоем в единой энергосистеме летом 2023 года
Служба досудебного расследования генеральной прокуратуры ведет расследование в отношении должностных лиц «МАЭК-Казатомпром» по факту аварии на ТЭС-3 и KEGOC, связанное со сбоем в единой энергосистеме, сообщила пресс-служба надзорного органа.
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