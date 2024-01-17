Мажилис взял в работу новый Водный кодекс

В среду в ходе пленарного заседания мажилис взял в работу проект Водного кодекса, а также законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны и использования водных ресурсов».

«Основной целью разработки Водного кодекса является совершенствование правовых основ и механизмов реализации единой государственной политики для обеспечения водной безопасности, в том числе, в интересах будущих поколений», - сказал депутат Бауржан Смагулов.

По его словам, принятие кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признать «экономическую ценности воды», разграничить и уточнить компетенции государственных органов в этой сфере, а также усилить роль общественности и науки в формировании и реализации госполитики.

«(Принятие кодекса позволит – В.) создать условия для достижения баланса между задачами по сохранению водного фонда и водообеспечению населения, а также отраслей экономики», - уточнил депутат.

Сопутствующим законопроектом вносятся нормы, направленные на гармонизацию действующего законодательства с новым Водным кодексом. В частности, на повышение охраны водного фонда и снижение правовых и социально-экономических рисков для государства, связанных с последствиями нерационального водопользования.

Пока неизвестно, когда по новым документам будут подготовлены заключения.

Действующий в Казахстане Водный кодекс был принят 20 лет назад – в 2003 году. За это время в него вносились правки более 70 раз. Министерство экологии и природных ресурсов считает, что он не отвечает требованиям времени, так как водные ресурсы в нем рассматриваются с точки зрения экономической выгоды, а вопросы водной безопасности и водосбережения не учитываются.

В 2022 году президент страны поручил разработать новый Водный кодекс. Ожидалось, что проект кодекса будет внесен в парламент в первом полугодии 2023 года.

Власть поговорила с экспертами о том, сможет ли принятие нового кодекса изменить подходы к водной безопасности и водным ресурсам страны.