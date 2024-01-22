На весенне-полевые работы аграриям отгрузят 340 тыс. тонн удешевленного дизтоплива

В соответствии с графиком закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции в 17 из 20 регионов Казахстана, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

Отгрузка и поставка дизтоплива будет с Атырауского, Павлодарского и Шымкентского НПЗ из ресурсов АО НК «КазМунайГаз» и ТОО «Petrosun». При этом Минэнерго рекомендовало установить цену непосредственно для сельхозтоваропроизводителей 250 тенге за литр, что ниже розничной цены на 15%, как и в прошлом году.

Минэнерго заявило, что гарантирует приоритетность отгрузки НПЗ дизтоплива сельхозтоваропроизводителям.