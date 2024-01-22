На весенне-полевые работы аграриям отгрузят 340 тыс. тонн удешевленного дизтоплива

Его цена будет ниже на 15%
В соответствии с графиком закрепления областей за НПЗ по поставке дизтоплива на весенне-полевые работы 2024 года планируется приоритетная отгрузка и поставка 340,2 тыс. тонн дизтоплива с 1 февраля по 30 июня производителям сельскохозяйственной продукции в 17 из 20 регионов Казахстана, сообщила пресс-служба министерства энергетики.
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