Все работы по восстановлению здания акимата Алматы завершат до конца февраля

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в ходе реконструкции были использованы современные материалы и технологии, но исторический архитектурный облик сохранен. Восстановлена мраморная отделка фасадов, а внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

Сейчас полностью завершена реконструкция трех павильонов, в них с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города. Работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара, продолжаются. По данным акимата, из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 %, поэтому пришлось полностью демонтировать купол. Новая конструкция уже установлена, а все строительные работы планируется завершить до конца февраля.