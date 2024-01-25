Все работы по восстановлению здания акимата Алматы завершат до конца февраля

Сейчас продолжают восстанавливать павильон № 4
Президент Казахстана посетил здание акимата города Алматы, которое еще продолжают восстанавливать после Январских событий.
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