Сейчас продолжают восстанавливать павильон № 4
Все работы по восстановлению здания акимата Алматы завершат до конца февраля
Овальный зал, октябрь 2023, фото Данияра Мусирова

Президент Казахстана посетил здание акимата города Алматы, которое еще продолжают восстанавливать после Январских событий.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что в ходе реконструкции были использованы современные материалы и технологии, но исторический архитектурный облик сохранен. Восстановлена мраморная отделка фасадов, а внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссозданы в первоначальном виде.

Сейчас полностью завершена реконструкция трех павильонов, в них с октября прошлого года размещены 14 управлений и аппарат акима города. Работы в павильоне № 4, который больше всего пострадал от пожара, продолжаются. По данным акимата, из-за воздействия высокой температуры несущая способность и железная конструкция купола были повреждены на 100 %, поэтому пришлось полностью демонтировать купол. Новая конструкция уже установлена, а все строительные работы планируется завершить до конца февраля.

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