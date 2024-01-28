Google, Amazon, Microsoft и другие гиганты продолжат сокращать сотрудников в 2024 года

В 2024 году крупнейшие американские корпорации продолжат сокращать сотрудников, стремясь «делать больше с меньшими затратами», пишет The Bell со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal.

По данным американского издания, Google в январе уже разослала письма об увольнении сотням сотрудников, включая тех, кто работает над программой Google Assistant, аппаратным обеспечением и внутренними программными инструментами. В прошлом году компания уволила 12 тысяч работников.

Помимо Google, планы по сокращению персонала есть и у других крупных компаний. Так, Amazon сократит сотни рабочих мест в своей кино- и телеиндустрии, а также в стриминговой платформе Twitch ради сокращения расходов. Microsoft сократит 8% сотрудников, работающих над созданием видеоигр (около 1900 человек), а Duolingo откажется от услуг 10% создателей контента в пользу искусственного интеллекта.

В список компаний, которые уволят часть сотрудников в 2024 году, также вошли Citigroup, Xerox, EBay и другие.

Климат для соискателей вакансий в США становится прохладнее, отмечает WSJ. Повышение процентных ставок ФРС побудило предприятия свернуть планы по расширению, кроме того, на процесс оптимизации персонала влияет появление искусственного интеллекта. Компании не просто перекладывают на ИИ часть задач, но и направляют на разработку этой технологии часть средств, которые могли пойти в фонд заработной платы.