Правительство сможет субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ — Токаев

В то же время президент пояснил, что активы ЕНПФ должны вовлекаться в экономику на рыночных условиях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство, в случае необходимости, может субсидировать ставки по проектам реализуемым за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда. Одновременно с этим он подчеркнул, что пенсионные активы должны вовлекаться в экономический оборот на рыночных условиях.
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