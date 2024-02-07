Правительство сможет субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ — Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство, в случае необходимости, может субсидировать ставки по проектам реализуемым за счет средств Единого накопительного пенсионного фонда. Одновременно с этим он подчеркнул, что пенсионные активы должны вовлекаться в экономический оборот на рыночных условиях.

«Вовлекать пенсионные активы в экономический оборот надо исключительно на рыночных условиях. В этом вопросе ответственность перед вкладчиками как никогда высока. Если потребуется, правительству следует субсидировать ставки по проектам, реализуемым за счет средств ЕНПФ», — заявил Токаев.

Он также отметил, что правительству не стоит создавать «искусственные прокладки» в виде квазигосударственных структур, а нужно активно вовлекать банки второго уровня в финансирование реального сектора экономики. Правительству и Национальному банку, по словам президента, предстоит скоординировать эту работу друг с другом.