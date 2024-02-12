4,1 млрд тенге на систему раннего обнаружения пожаров в резервате «Семей орманы» не поддержаны – Минэкологии

На реализацию комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты в 2024 году предусмотрено 16,7 млрд тенге. При этом средства на внедрение системы раннего обнаружения пожаров в резервате «Семей орманы» не поддержаны, а акиматы не предусмотрели бюджет на укрепление материально-технической базы лесных хозяйств, сообщил в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

«На текущий год в рамках комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты запланировано 16,7 млрд тенге, в том числе для министерства экологии – 9,1 млрд тенге и для местных исполнительных органов – 7,6 млрд тенге. При формировании бюджета министерства на 2024 год выделено 5,4 млрд тенге на материально-техническое оснащение, вместе с тем не поддержаны средства на внедрение системы раннего обнаружения (пожаров – В.) в резервате “Семей орманы” в размере 4,1 млрд тенге», - сказал Нысанбаев.

Он добавил, что акиматы не предусмотрели средства на этот год на укрепление материально-технической базы лесхозов.

По его словам, также проработан вопрос приобретения в лизинг 108 пожарных машин, 79 малых лесопожарных комплексов и 37 тракторов для лесных пожарных станций природоохранных учреждении министерства, а на авиапатрулирование гослесфонда предусмотрено 7,7 млрд тенге.

«На сегодняшний день на вооружении лесных и природоохранных учреждении имеется 99 единиц беспилотных летательных аппаратов, которыми в 2023 году произведено 575 облетов с целью разведки и определения пожароопасной обстановки в лесах. Работы по оснащению беспилотниками природоохранных учреждений продолжаются», - сказал министр.

Нысанбаев напомнил, что прошлогодние пожары выявили низкую материально-техническую базу лесных учреждений и слабую социальную защищенность работников лесного хозяйства. В этой связи в рамках комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023-2027 годы для материально-технического обеспечения всех лесных хозяйств предусмотрено 68,6 млрд тенге. На них планируется приобрести 1 082 единицы специальных транспортных средств, 948 единиц прицепного и дополнительного оборудования для производства противопожарных и лесовосстановительных работ, установить систему раннего обнаружения лесных пожаров и построить 102 пожарно-наблюдательных вышек на территории лесных учреждений.