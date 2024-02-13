Казахстан подписал соглашение с компанией из ОАЭ по созданию суперкомпьютера

На расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке. Как сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, глава ведомства Багдат Мусин и АО «Самрук-Казына» подписали с Presight AI Ltd. соглашение об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства соответствующего Центра обработки данных (ЦОД).

«Это является продолжением договоренностей, достигнутых с глобальным лидером в области искусственного интеллекта компанией Presight AI Ltd., в целях развития цифровой инфраструктуры Казахстана», - отметили в Минцифры.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе предполагается размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО «НИТ», на втором – строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей.

В министерстве также сообщили, что совместно с Назарбаев университетом, Фондом «Тіл-Қазына» и другими институтами ведется работа по подготовке к созданию Kazakh LLM для широкого применения искусственного интеллекта в отраслях экономики и электронного правительства, а также разработке механизма предоставления доступа к вычислительным мощностям стартапам, институтам и исследовательским центрам Казахстана. Также на рынке появился ряд стартапов и компаний, занимающихся внедрением искусственного интеллекта.

«Секторы экономики получат значительные выгоды от ИИ, включая информационные технологии, финансовые услуги, здравоохранение, энергетику и производство. Кроме того, запуск технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран», - считают в министерстве.