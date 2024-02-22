Он также снова объявил голодовку, требуя открытый суд
Журналист Думан Мухаммедкарим отказался от защиты в суде
Фото "Радио Азаттык"

Журналист Думан Мухаммедкарим, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», заявил об отказе от защиты. Он также снова объявил голодовку, потребовав открытого суда над собой, сообщает masa.media в Telegram.

Как сообщил «Власти» его адвокат Галым Нурпеисов, судья дважды назвал Мухаммедкарима «осужденным» вместо «подсудимого». В этой связи он выразил недоверие судье. Он также отказался от защиты.

«Думан сказал: какой толк в присутствии адвокатов, если суд будет проходить в закрытом режиме. Отказался от своих трех адвокатов, добавил, что они подключатся, только если суд будет открытым, а в противном случае они присоединятся только к апелляции», – сообщил Нурпеисов.

По информации издания masa.media, возле здания суда собирались соратники Мухаммедкарима и скандировали «Свободу Думану!». К ним вышел прокурор города Конаев и предупредил их, что это незаконное собрание.

12 февраля прокурор Сакен Кенесов попросил провести суд в закрытом режиме из-за «вопросов безопасности». Судья удовлетворил его ходатайство.

Автор Youtube-канала Ne Deidy и журналист Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Срок его заключения неоднократно продлевали.

Напомним, 19 января адвокат журналиста Галым Нурпеисов заявил о том, что его подзащитному предлагали свободу в обмен на отказ от своих убеждений и журналистской деятельности. Мухаммедкарим отказался от этого предложения.

8 февраля Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по аналогичным обвинениям.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
Свежее из этой рубрики
Акимат Алматы выиграл суд второй инстанции против консорциума, которого обвинил в проблемах с освещением города
Новости
Нацкомпания «КазМунайГаз» призывает бастующих рабочих West Oil Software вернуться на работу
Новости
Рабочие West Oil Software заявляют, что продолжат забастовку, несмотря на угрозы увольнений
Просматриваемые
Новости
В Алматы 25 февраля перекроют движение по проспекту аль-Фараби
Новости
Косшы, Астана и Актау лидируют по приросту населения среди крупных городов Казахстана
Новости
Катарские инвесторы вложат $500 млн в сельское хозяйство Казахстана
Новости
«Казахтелеком» закроет сделку по продаже Tele2 и Altel до конца июня – Есекеев
Новости
Около 1 млрд тенге похищено при модернизации Экибастузской ГРЭС-2 – прокуратура
Новости
Хакерская группировка более 2 лет имела полный доступ к критической IT инфраструктуре Казахстана – ЦАРКА