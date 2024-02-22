Журналист Думан Мухаммедкарим отказался от защиты в суде

Журналист Думан Мухаммедкарим, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма», заявил об отказе от защиты. Он также снова объявил голодовку, потребовав открытого суда над собой, сообщает masa.media в Telegram.

Как сообщил «Власти» его адвокат Галым Нурпеисов, судья дважды назвал Мухаммедкарима «осужденным» вместо «подсудимого». В этой связи он выразил недоверие судье. Он также отказался от защиты.

«Думан сказал: какой толк в присутствии адвокатов, если суд будет проходить в закрытом режиме. Отказался от своих трех адвокатов, добавил, что они подключатся, только если суд будет открытым, а в противном случае они присоединятся только к апелляции», – сообщил Нурпеисов.

По информации издания masa.media, возле здания суда собирались соратники Мухаммедкарима и скандировали «Свободу Думану!». К ним вышел прокурор города Конаев и предупредил их, что это незаконное собрание.

12 февраля прокурор Сакен Кенесов попросил провести суд в закрытом режиме из-за «вопросов безопасности». Судья удовлетворил его ходатайство.

Автор Youtube-канала Ne Deidy и журналист Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Срок его заключения неоднократно продлевали.

Напомним, 19 января адвокат журналиста Галым Нурпеисов заявил о том, что его подзащитному предлагали свободу в обмен на отказ от своих убеждений и журналистской деятельности. Мухаммедкарим отказался от этого предложения.

8 февраля Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по аналогичным обвинениям.