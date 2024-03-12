Чистого выброса метана на месторождении Каратурун Южный не было, заявили в Минэкологии

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев на брифинге в правительстве во вторник заявил, что во время пожара на месторождении Каратурун Южный чистого выброса метана в атмосферу не было. Хотя ранее в департаменте экологии Мангистауской области сообщали о том, что его концентрация превышена в 480 раз.

«Да, действительно, была авария на месторождении. Но хочу отметить, что чистого выброса метана, как такового выброса в атмосферу не было. Потому что метан сам по себе является очень ядовитым газом, и во всем мире запрещено при управляемом процессе… даже при аварийной ситуации его просто поджигают», - заявил Алиев.

Поэтому, пояснил он, когда случилась авария, «непосредственно струя газа нефтяного была подожжена».

«Да, по результатам сжигания были продукты этой газовой смеси», - признал вице-министр.

По его данным, департамент экологии по Мангистауской области на еженедельной основе проводил замеры. При этом он признал, что во время горения скважины «подойти к устью практически невозможно, и это запрещено по технике безопасности». По этой причине замеры проводились на минимально возможном расстоянии, и все же «были превышения по отдельным видам загрязняющих веществ».

«На сегодня внеплановая проверка по этой скважине завершена, и компании были предъявлены штрафные санкции. И говорить о том, что на сегодня в результате этой аварии в атмосферу был выброшен чистый метан – это неправильно», - резюмировал Алиев, сообщив, что штраф составил 500 млн тенге.

Напомним, пожар на месторождении начался 9 июня 2023 года и продолжался почти 8 месяцев: его ликвидировали только 25 декабря. В начале августа французская геоаналитическая компания Kayrros SAS сообщила, что спутники зафиксировали девять крупных выбросов метана с 9 июня по 23 июля в Мангистауской области. Компания «Бузачи-Нефть» заявила, что на спутниковых снимках, вероятно, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа. Ученые не согласись с оценкой компании. На основании данных спутниковых наблюдений они пришли к выводу, что это самая сильная утечка метана из одного источника в мире за 2023 год. Она могла нанести такой же краткосрочный ущерб климату, как годовые выбросы примерно 814 тысяч американских автомобилей в нижней части диапазона и 2,49 млн автомобилей в верхней.

В сентябре на вопрос «Власти» новый министр экологии Казахстана заявил, что ничего не знает об утечке. А в феврале 2024 года в департаменте экологии Мангистауской области сообщили о внеплановой проверке, в ходе которой выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по метану в 480 раз, в почве по нефтепродуктам – на 168,13 мг/кг. Как отмечали в ведомстве, согласно выданному разрешению, бурение скважины должно было начаться в 2024 году, однако началось в мае 2023 года.