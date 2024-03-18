Цифровизация системы здравоохранения полностью завершится в 2025 году – Минздрав

Ранее направленные на это 15 млрд тенге не дали эффекта
Тамара Вааль, Астана, Власть
15 млрд тенге, направленные за последние пять лет на цифровизацию системы здравоохранения, показали «практически нулевой эффект», заявила в понедельник в мажилисе в ходе встречи с депутатами министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По ее словам, сейчас проводится работа по исправлению недочетов, и полностью завершить цифровизацию системы здравоохранения планируется в 2025 году.
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