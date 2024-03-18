Ранее направленные на это 15 млрд тенге не дали эффекта
Цифровизация системы здравоохранения полностью завершится в 2025 году – Минздрав
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

15 млрд тенге, направленные за последние пять лет на цифровизацию системы здравоохранения, показали «практически нулевой эффект», заявила в понедельник в мажилисе в ходе встречи с депутатами министр здравоохранения Акмарал Альназарова. По ее словам, сейчас проводится работа по исправлению недочетов, и полностью завершить цифровизацию системы здравоохранения планируется в 2025 году.

«Существенной перезагрузки требуют вопросы цифровизации здравоохранения. При планировании мы сейчас не можем, к сожалению, (в полной мере использовать – В.) цифровые технологии. Только за последние пять лет на эти цели были направлены свыше 15 млрд тенге – эффект практически нулевой. Ни одна система не работает в полной мере, не позволяет обеспечить должный уровень применимости в управлении прозрачности использования ресурсов отрасли», - заявила Альназарова.

Она добавила, что существующие свыше 35 медико-информационных систем «серьезно усложняют» процесс оказания медпомощи и качества работы врачей. Поэтому Минздрав наладил взаимодействие с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также освободил от занимающей должности вице-министра, который курировал это направление.

«Работа будет продолжена в этом направлении, это большой блок работы. Запланировано на 2024-2025 годы эту работы закончить, но мы ставим сейчас для себя конец 2024 года как контрольный срок». - заключила министр.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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